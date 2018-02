De TERSCHELLINGER Online Nieuwsblad van Terschelling > sport > Noordsvaarder cross country en beachrace

de Terschellingersport



Zaterdag 17 en zondag 18 februari stond in het teken van de derde Noordsvaarder cross country en beachrace: drie zware mountainbikeritten verdeeld over twee dagen. Op zaterdag 17 februari twee cross country routes, een van 75 km en een van 40 km. Op zondag 18 februari stond de beachrace centraal, een strandrace van 35 km. In totaal trapten ongeveer 350 mountainbikers zich in het zweet afgelopen weekend. Alle tochten startten bij het Groene Strand.