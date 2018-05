De TERSCHELLINGER Online Nieuwsblad van Terschelling > nieuws > Nieuwe zorgkamers bij Hotel Buren

de Terschellingernieuws

Eefje Smit, oprichtster van Wad!zorg en Wad!Huus Terschelling, droomde vroeger al van een zorghotel op Terschelling waar mensen die zorg nodig hebben toch zorgeloos vakantie kunnen vieren. “Met de twee zorgkamers die we sinds eind april aanbieden in Hotel Buren is de eerste stap gezet”, vertelt Eefje.