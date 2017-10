De TERSCHELLINGER Online Nieuwsblad van Terschelling > nieuws > Nieuwe schepen Rederij Doeksen later naar Nederland

De nieuwe schepen van Rederij Doeksen worden in maart 2018 op transport gesteld naar Nederland en niet, zoals het plan was, eind dit jaar. Directeur Paul Melles: “Door de hoge kwaliteitsstandaard die zowel Doeksen als de werf aan het werk stelt, neemt het werk meer tijd in beslag dan opgenomen in de originele planning.” De verwachting is dat de nieuwe schepen in mei 2018 in Nederland aankomen en na het drukke hoogseizoen in september worden opgeleverd. In het najaar van 2018 kunnen de bemanningen vertrouwd raken met de schepen en in 2019 de dienstregeling volledig gaan varen.