Nieuwe gezichten in het West-End Theater

Al ruim twaalf jaar is het West-End Theater een begrip op Terschelling. Naar het West-End Theater gaan betekent een ‘ouderwets’ avondje film kijken. Iedereen die hier eens te gast is geweest kent de klassiekers: de rode loper bij de ingang, Willem Fries in zijn ‘bioscoopjasje’ bij de deur, het echte ‘bioscoopkaartje’, de uitleg van de film en natuurlijk de kaas en olijven tijdens de pauze. Per 1 maart neemt Gerrit Fries – zoon van – samen met zijn partner Robin Zeevat officieel het theater over. In de krant van deze week vertellen ze hoe het zo gekomen is, en wat hun plannen zijn.