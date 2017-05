De TERSCHELLINGER Online Nieuwsblad van Terschelling > nieuws > Nieuwe exploitant voor zwembad de Dôbe

Zwembad de Dôbe krijgt per 1 juli 2017 een nieuwe exploitant. Dit is de uitkomst van een aanbestedingsprocedure die in april is afgerond. Het college van burgemeester en wethouders heeft de exploitatie gegund aan Optisport Exploitaties. “De gemeente is blij met Optisport, een landelijke partij met veel kennis en ervaring in de exploitatie van sport- en welzijnsaccommodaties”, aldus wethouder Jeltje Hoekstra.