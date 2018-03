De TERSCHELLINGER Online Nieuwsblad van Terschelling > nieuws > Nieuwe directeur VVV Terschelling

Sinds 1 maart staat er een nieuwe directeur aan het roer van de VVV Terschelling. Michel Aaldering (47) is aangetrokken om de VVV verder te moderniseren en de marketing te professionaliseren. Aaldering is een ervaren marketingspecialist, die de afgelopen jaren o.a. heeft gewerkt aan de campagne ‘Er gaat niets boven Groningen’. Dat er dus toch iets boven Groningen gaat, bewijst zijn komst naar Terschelling. “Deze kans kon ik niet laten lopen, het is een droom die uitkomt”, zegt Michel daarover.