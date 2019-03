De TERSCHELLINGER Online Nieuwsblad van Terschelling > evenement > Nieuw op Terschelling: Eilân

de Terschellingerevenement, muziek, nieuws

De voorbereidingen voor het meerdaagse muziekevenement Eilân, een initiatief van de organisaties Chasing the Hihat en Mojo Concerts in samenwerking met o.a. Gerrit-Jan Moes, zijn in volle gang. De bedoeling is dat de omgeving van het duinmeer van Hee van 12 t/m 15 september wordt omgetoverd tot festivalterrein. Er komen drie verschillende podia met muziek op het kruispunt van live en elektronische muziek. In de krant van deze week een interview met Gerrit-Jan Moes.