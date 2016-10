De TERSCHELLINGER Online Nieuwsblad van Terschelling > nieuws > Nieuw kinderkoor van start

deTerschellingernieuws

Binnenkort beschikt Terschelling weer over een kinderkoor. Karin Winter uit Hoorn en Sjoukje de Ruyter uit Midsland bundelen hun krachten en starten met het kinderkoor Terschelling ‘Sing & Swing’. Naast het zingen van verschillende liedjes en bewegen op muziek, leren de kinderen ook van alles over ademhaling en goed stemgebruik. “Maar het allerbelangrijkste is dat ze het leuk vinden.”