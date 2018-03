De TERSCHELLINGER Online Nieuwsblad van Terschelling > nieuws > Nieuw kinderboek gepresenteerd

Vorige week woensdag vond in de Natuurschuur van Staatsbosbeheer in Lies de presentatie plaats van ‘Tim en Taco vinden een schelpenschat’, geschreven door Lieke van Duin. Het is na ‘Tim en Taco op Terschelling’ en ‘Tim en Taco redden een zeehond’ het derde kinderboek over Tim en Taco dat op Terschelling speelt. In alle drie de boeken speelt de Terschellingse natuur een belangrijke rol. ‘Tim en Taco vinden een schelpenschat’ is een spannend, detectiveachtig verhaal voor kinderen van acht jaar en ouder.