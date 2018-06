De TERSCHELLINGER Online Nieuwsblad van Terschelling > nieuws > Nieuw college aan de slag met Eilandakkoord

de Terschellingernieuws





In de speciale raadsvergadering van afgelopen maandagavond stelden de PvdA en de VVD de overige fracties voor om in te stemmen met het Eilandakkoord.

Christa Oosterbaan (PvdA) lichtte de totstandkoming ervan toe. Zij benadrukte dat het akkoord is voortgekomen uit gesprekken met de raadsfracties, eilanders, ondernemers en belangenorganisaties. “Er is geen sprake van een ‘dichtgetimmerd coalitieakkoord’ maar van een werkdocument voor het nieuwe college”, aldus Oosterbaan.