Wilt u preventief aan uw gezondheid werken of wilt u meer weten over voeding die het immuunsysteem ondersteunt? Dan kunt u sinds kort terecht in de nieuwe praktijk van natuurvoedingsadviseur Elly Korevaar (57) in de Ecuadorstraat op West. “Weten wat je eet is de eerste stap naar een betere gezondheid.” Natuurvoeding kan helpen bij klachten zoals hoofdpijn, vermoeidheid, darmklachten, allergieën en gewrichtsklachten, en ondersteuning geven bij (chronische) ziekten