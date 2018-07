De TERSCHELLINGER Online Nieuwsblad van Terschelling > nieuws > Natuurbrand snel onder controle

Afgelopen maandag, omstreeks 13.30 uur, rukte de brandweer van Midsland uit naar kampeerboerderij de Wierschuur achter de Dwarsdijk in Oosterend. Dit naar aanleiding van een melding dat het grasland naast de boerderij in de brand zou staan. Samen met personeel van Loonbedrijf TripHek, dat ter plaatse was met twee watertanks kon de brand snel worden bedwongen.