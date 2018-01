De TERSCHELLINGER Online Nieuwsblad van Terschelling > sport > Nachtwedstrijd Golfclub Terschelling

Vorige week donderdag vond voor het vijfde achtereenvolgende jaar de nachtwedstrijd van de Golfclub Terschelling plaats op camping De Kooi op Hee. Gerrit Jan Moes was de dagen en nachten voorafgaand aan de wedstrijd bezig geweest om samen met een aantal vrijwilligers de camping om te toveren tot een fantastische lichtshow. Waar de voorbereiding gepaard ging met veel regen, ging de wedstrijd over 9 holes par 3 om 20.00 uur onder redelijke weersomstandigheden van start. De 32 deelnemers speelden in teams van vier personen een ‘18-holes Texas Scramble wedstrijd’, waarbij het team met het minste aantal slagen tot winnaar werd uitgeroepen.