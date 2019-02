De TERSCHELLINGER Online Nieuwsblad van Terschelling > nieuws > Nachtgloed zorgt voor bijzonder licht

Foto: Remco Vellinga

Vorige week togen Remco Vellinga en Sytse Schoustra in de nacht van zondag op maandag naar het drenkelingenhuisje om de bloedmaan te fotograferen. Bij toeval legden zij het verschijnsel ‘Groene nachtgloed’ (chemoluminescentie) vast.

“Het was niet waarneembaar met het blote oog”, zegt Remco. “Doordat ik toevallig een foto in de richting van de zee maakte werd verschijnsel zichtbaar. Voor zo ver bij ons bekend is dit nog nooit eerder waargenomen op Terschelling. Sytse en ik wisten beiden van het bestaan niet af. Het is wellicht nog zeldzamer dan het noorderlicht.”