Muziekvereniging Schylge naar Litouwen

Muziekvereniging Schylge besloot een aantal jaren geleden om de uniformen aan de wilgen te hangen en voortaan in een nieuwe outfit optreden.

Andries de Haan, dirigent van Schylge, had wel een idee wat te doen met de oude uniformen. Hij had contacten in Litouwen en een muziekvereniging in Plungė, een stadje in het westen van Litouwen, zou er blij mee zijn. Er kwam gelijk een uitnodiging om naar Litouwen te komen. Na gedegen voorbereidingen werd op woensdag 5 oktober de reis aanvaard naar Litouwen, de opmaat voor een bijzonder en onvergetelijk vijfdaags bezoek.(foto: Lily Tocila)