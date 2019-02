De TERSCHELLINGER Online Nieuwsblad van Terschelling > nieuws > Ms Willem de Vlamingh en ms Willem Barentsz in Vietnam gedoopt

de Terschellingernieuws

Op zaterdag 19 januari is ms Willem de Vlamingh tijdens een sobere plechtigheid in Vung Tau (Vietnam) gedoopt door mevrouw Christine Doeksen-van Galen Last, echtgenote van Jan Willem Doeksen, CEO van Koninklijke Doeksen. Op dinsdag 22 januari volgde de doop van de ms Willem Barentsz door mevrouw Brigitte Bijen, partner van Paul Melles, directeur van Rederij Doeksen. “We zijn erg blij dat de beide nieuwe LNG-schepen bijna gereed zijn naar huis te komen”, aldus Paul Melles. Komende zomer zullen de twee nieuwe schepen in Harlingen tijdens een feestelijk moment op officiële wijze in gebruik worden genomen.