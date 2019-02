De TERSCHELLINGER Online Nieuwsblad van Terschelling > nieuws > Motorcross

Motorcrosser Marcel Conijn heeft een goed gevoel overgehouden aan de eerste wedstrijd om het Italiaans Kampioenschap in Riola Sardo. Voor Conijn was dit na zijn bovenbeenbreuk in 2018 zijn eerste grote wedstrijd waarin hij aan de start kwam. De wedstrijd bestond uit een MX2-manche en een superfinale. De MX2-manche begon niet volgens plan, maar Marcel knokte door tot aan de finishvlag en kwam als zestiende over de finish, waarmee hij zich kwalificeerde voor de superfinale. In de superfinale finishte hij als eenentwintigste waarmee hij de achtste MX2-rijder was. “Het was een goed weekend voor mij, waarin ik veel heb geleerd”, aldus Marcel.