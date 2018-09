De TERSCHELLINGER Online Nieuwsblad van Terschelling > nieuws > Motorcross

Na de zomerstop pakte Daan Elferink afgelopen weekend de draad weer op in Vledderveen. Met drie wedstrijden te gaan was er nog uitzicht op een top-3 klassering in de eindstand van de competitie. Met een vijfde plaats in de dagklassering en een prima tweede manche was de stemming na afloop gematigd positief.