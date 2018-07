De TERSCHELLINGER Online Nieuwsblad van Terschelling > motorsport > Motorcross

Joure was afgelopen zaterdag het decor van de laatste DMX-wedstrijd voor de zomerstop. Met nog drie wedstrijden in september voor de boeg komt er tekening in het klassement. Daan Elferink staat er prima voor. Hij moet minimaal podium rijden om zijn ambitie, bij de eerste drie in het kampioenschap, waar te maken. Helaas reikte hij dit keer – door een valpartij in de eerste manche – niet verder dan een vijfde plek totaal.