Afgelopen weekend werd in Delfzijl de achtste ronde van het DMX-kampioenschap verreden. Voor de tweede keer dit jaar was de super-technische baan van Delfzijl het decor. Daan Elferink behaalde met een vijfde plek in de eerste en een vierde in de tweede manche uiteindelijk een vierde plaats in de daguitslag.