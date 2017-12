De TERSCHELLINGER Online Nieuwsblad van Terschelling > sport > Motorcross

Op de crossbaan langs de Badweg naar West aan Zee werd afgelopen zondag de jaarlijkse Kerstcross georganiseerd. Er werden twee manches gereden in vier verschillende klassen. Opvallend was dat in de Quad-klasse twee dames op de eerste twee plaatsen eindigden. In de 85cc klasse streden Alexander Bekkema en Daan Elferink fanatiek om de hoogste eer. In de A-klasse ging de strijd tussen de gebroeders Smit, die werd beslist in het voordeel van Stefan.