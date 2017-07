De TERSCHELLINGER Online Nieuwsblad van Terschelling > nieuws > Motorcross

de Terschellingernieuws

Voor Marcel Conijn van het Gebben van Venrooy Kawasaki team verliep de zesde EK-wedstrijd in het Portugese Agueda niet zoals hij had gehoopt. In de eerste manche moest hij halverwege de wedstrijd staken met een kapotte voorrem en in de tweede manche gooiden twee valpartijen in de eerste ronden roet in het eten om een goede klassering te halen.