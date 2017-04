De TERSCHELLINGER Online Nieuwsblad van Terschelling > motorsport > Motorcross

deTerschellingermotorsport, sport

Marcel Conijn is afgelopen zondag in de vierde wedstrijd om het Open Nederlands Kampioenschap MX2 in Markelo in de top tien geëindigd. In de eerste manche wist hij na een constant gereden wedstrijd op een achtste plaats te finishen. In de tweede manche zat hij er minder goed bij met de start maar wist hij terug te komen naar een negende positie, wat tevens zijn klassering was in het dagklassement.