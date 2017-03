De TERSCHELLINGER Online Nieuwsblad van Terschelling > motorsport > Motorcross

deTerschellingermotorsport, nieuws, sport

Afgelopen weekend reisden drie Terschellinger motorcrossers af naar Emmen voor de eerste wedstrijd van het DMX-seizoen. Marvin Smit (17) en Jasper Bakker (18) verschenen aan de start in de 125 cc klasse. In het veld dat bestond uit 120 coureurs eindigde Jasper na twee manches op een verdienstelijke 25e plaats terwijl Marvin door motorpech werd geteisterd en uitviel in de tweede manche. Voor Daan Elferink (10) was het een spannende aangelegenheid. Hij maakte zijn debuut aan de wal in de 85 cc klasse. Hij reed twee goede manches en eindigde op de 19e plaats in een veld van 39 rijders.