Het Terschellinger evenementenbedrijf MooiWeer richt een tweede bedrijf op, dat onder de naam MooiWeer Events actief zal zijn. Dit nieuwe bedrijf, dat wordt gevestigd in Grou, zal zich vooral gaan richten op zakelijke klanten die een nautisch evenement of een bedrijfsuitje in de sneeuw willen organiseren.