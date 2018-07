De TERSCHELLINGER Online Nieuwsblad van Terschelling > nieuws > Mooi!Terschelling: zwerven over de Noordsvaarder

In de krant van deze week vindt u als bijlage de zomereditie van Mooi! Terschelling, waarin dit keer de Noordsvaarder centraal staat. Van zandplaat tot natuurgebied: de Noordsvaarder heeft in zijn relatief korte bestaan als heel wat fases doorlopen. Ook hebben veel eilanders er goede herinneringen aan, en fungeerde het gebied voor sommigen zelfs als goudmijn. Mooi!Terschelling: heerlijk om te lezen in de zomerzon of ’s avonds bij een glas rosé of een koud biertje.