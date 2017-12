De TERSCHELLINGER Online Nieuwsblad van Terschelling > nieuws > Mooi!Terschelling: ‘Melodieus eiland’

Met trots presenteren wij de wintereditie van de Mooi!Terschelling, die dit keer een muzikale invalshoek heeft. Want van oudsher wordt er op Terschelling – zeker in de winter – veel en graag muziek gemaakt. Zo laat Nico Donkerbroek zien hoe de muziek als rode draad door zijn leven loopt, vertellen Dick en Daniëlle de Graaff dat muziek vooral een feestje moet zijn, leest u hoe het Jaakje van der Pol vergaat op Mallorca, duiken we in de wereld van de oude Terschellinger liedjes en vertelt Leo Bultje hoe shanties zijn ontstaan. En dat is natuurlijk nog lang niet alles!