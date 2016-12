De TERSCHELLINGER Online Nieuwsblad van Terschelling > nieuws > Mooi!Terschelling: een eiland vol sterke verhalen

Als bijlage van de Terschellinger is er deze week weer een Mooi!Terschelling. Het thema van deze editie is ‘Een eiland vol sterke verhalen’. Want wat past beter bij de winter dan het vertellen van prachtige eilander verhalen? Gelukkig wordt die kunst op het eiland nog door velen beheerst, zo laat Willem Mier zien in het openingsartikel. Jan van Akke vertelt over zijn ervaringen als boswachter, de Aaster Joonpraters delen hun liefde voor het Aasters, we drinken een bakje met Neeke Buren – van Zwol, en nemen de lezer mee naar Doodemanskisten. Natuurlijk zijn er ook de vaste columns en rubrieken, en nog veel meer.