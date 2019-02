De TERSCHELLINGER Online Nieuwsblad van Terschelling > nieuws > Minister Van Nieuwenhuizen toont betrokkenheid

de Terschellingernieuws

Vorige week donderdagmiddag bracht minister Cora van Nieuwenhuizen (Infrastructuur en Waterstaat) een werkbezoek aan Terschelling. Ze kwam zich persoonlijk op de hoogte stellen van de situatie op het eiland nadat het containerschip MSC Zoe bij de Waddeneilanden 291 containers was verloren.

Burgemeester Wassink praatte haar bij over de situatie en overhandigde haar, mede namens de burgemeesters van de andere Waddeneilanden, een brandbrief die ook naar de Tweede Kamer is gestuurd. In deze brief pleiten de burgemeesters voor een veiliger vervoer van containers op zee. Hierna begaf het gezelschap zich naar het strand voor o.a. een demonstratie van de BeachCleaner van loonbedrijf Trip-Hek.