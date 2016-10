De TERSCHELLINGER Online Nieuwsblad van Terschelling > natuur > Minister Kamp bezoekt Terschelling

Afgelopen zondagmiddag bracht Minister Henk Kamp van Economische Zaken op uitnodiging van de Waddenvereniging en GasTvrij Terschelling een bezoek aan Terschelling. Voordat er samen met vertegenwoordigers van beide verenigingen in een huifkar een rit werd gemaakt over de Koegelwieck, werd hij door het college van B&W ontvangen in de Loods en was er, op initiatief van de Recron, een ontmoeting met eilander recreatieondernemers.(foto

: Jan Heuff)