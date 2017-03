Milieujutters bergen bijna 4000 kilo afval

Verder in krant 1625

Verder in dit nummer:

* Wereldgebedsdag op Terschelling

* Gemeente wint rechtszaak over Dellewal

* Resultaten Echt Terschelling-enquête Ruiters

* Twee nieuwe bieren gepresenteerd

* Lezers schrijven: het B&Y-terrein

* Rederij schrijft namenwedstrijd uit voor nieuwe schepen

* Fietspadenplan Terschelling in ontwikkeling

* Gemeentenieuws

* Familieberichten

* Politieberichten

* Het ‘Neitinkerke’