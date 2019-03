De TERSCHELLINGER Online Nieuwsblad van Terschelling > nieuws > Milieujutters actief op Terschelling

Voor het 28ste jaar op rij werd er van 16 tot 22 februari vanuit Stayokay Terschelling de milieujuttersweek georganiseerd. Tijdens deze week ruimde een groep van 38 vrijwilligers het strand van Terschelling op met een fantastisch resultaat: in vijf ochtenden is er 2275 kilo afval geraapt. De actie stond onder leiding van Paula Swinkels. “Het feit dat we elk jaar minder afval rapen – in 2016 hadden we nog ruim 6200 kilo en in 2017 bijna 4000 – motiveert om door te gaan met deze actie”, aldus Paula. “Milieujutten is een begrip geworden onder de eilanders en badgasten. Je ziet steeds meer mensen die de handen uit de mouwen steken en meehelpen om het eiland van afval te ontdoen.”