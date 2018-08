De TERSCHELLINGER Online Nieuwsblad van Terschelling > nieuws > Milieujutter verzamelt bijna 150.000 kilo afval

Sinds februari 2008 verzamelen Jan-Boy Bosma, Guus Schweigmann en vele vrijwilligers namens Stichting de Milieujutter wekelijks plastic en ander afval op het strand van Terschelling. Tot op heden is er bijna 150.000 kilogram afval verzameld en afgevoerd. De afgelopen twee jaar werden aangespoelde resten van visnetten, touw en pluis apart bewaard. Vorige week dinsdag droeg de stichting de opbrengst van die actie, in totaal 10 kuub, over aan Jan Joris Midavaine, projectleider van ‘Fishing for Litter’ bij KIMO Nederland. Het totaalgewicht bedroeg 4.800 kilogram.