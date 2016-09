De TERSCHELLINGER Online Nieuwsblad van Terschelling > duurzaamheid > Milieubende overvalt Springtij

Tijdens het Springtij Forum werden de prijzen bekend gemaakt van de scholenwedstrijd van de Milieubende. De Milieubende is interactief theater en educatieve workshop in één en zet kinderen uit de groepen 7 en 8 aan om mee te denken over oplossingen voor de huidige milieu- en klimaatproblematiek. Ter gelegenheid van Springtij werkten de hoogste klassen van de eilander basisscholen een week lang thuis en in de klas allerlei ideeën uit voor hun ideale duurzame eiland. Een deskundige jury boog zich over de ideeën en reikte op vrijdagmiddag twee prijzen uit. De eerste prijs, een excursie aan naar AquaZoo Friesland, ging naar groep 7/8 van ’t Hunnighouwersgat. Voor de ‘milieuhelden’ van groep 6/7/8 van OBS ’t Jok lag een pakket met ‘groene’ spellen, boeken en een film klaar, plus een workshop smoothies maken met een veganistische kok.