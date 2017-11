De TERSCHELLINGER Online Nieuwsblad van Terschelling > nieuws > Midsland heeft een nieuwe bloemenzaak

Op de Westerburen 5 staat sinds vorige week een nieuwe bloemenzaak genaamd ‘Lobelia’. Onderneemster in de dop – Lobke Heidinga-Bakker – opende de deuren op woensdag 1 november. “Ondanks de herfstvakantie was het erg druk”, vertelt Lobke als we haar spreken de volgende dag. “De opening was super leuk, het liep de hele dag door en ik heb met iedereen staan kletsen. Het is nog een beetje onwerkelijk, maar nu is het echt!”