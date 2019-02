De TERSCHELLINGER Online Nieuwsblad van Terschelling > nieuws > Meslânzers woordenboek nadert zijn voltooiing

Op uitnodiging van de ‘Werkgroep Meslânzer dialect’ waren wij vorige week woensdagmiddag te gast tijdens de bijeenkomst van de ‘Klankbordgroep’, die één keer in de drie maanden plaatsvindt in het Diakoniehús in Midsland. De werkgroep, die wordt gevormd door Piet Smit, Nel Swart, Gettje Pals en Triny Martens, is acht jaar geleden begonnen met het samenstellen van een woordenlijst in het ‘Meslânzer dialect’. Inmiddels zijn er zo’n ruim negenduizend woorden bij elkaar gesprokkeld.