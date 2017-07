De TERSCHELLINGER Online Nieuwsblad van Terschelling > nieuws > Marleen Jorritsma bezoekt UNESCO in New York

Marleen Jorritsma (15) uit Midsland is na een verblijf van drie volle dagen in New York weer terug in Midsland. Ze bezocht er als afgevaardigde van Nederland ‘The Ocean Conference’ van de Verenigde Naties, die van 5 tot 10 juni werd georganiseerd. “Het was superleuk”, vertelt Marleen. Ze is nog steeds onder de indruk van alle ervaringen. “Voor de VN-conferentie werden 27 kinderen uitgenodigd uit een Werelderfgoed-gebied. Ik werd uitgekozen omdat ik op een Nederlands Waddeneiland woon.”