Marcel Conijn van het Gebben van Venrooy Kawasaki team heeft donderdag zijn eerste overwinning behaald in het ONK MX2. De rijder van Terschelling keek erg uit naar de wedstrijd die op Koningsdag in Marum werd verreden. De baan ligt hem goed en de verwachtingen waren dan ook hoog. Nadat hij in de tijdtraining een eerste tijd wist neer te zetten, won hij de eerste manche en werd hij derde in de tweede manche. Dit zorgde voor een eerste plaats in het dagklassement.