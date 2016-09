De TERSCHELLINGER Online Nieuwsblad van Terschelling > motorsport > Marcel Conijn sluit 125cc af met podiumplaats

deTerschellingermotorsport

Marcel Conijn van het Pol Motors Husqvarna team heeft tijdens de laatste wedstrijd van het Nederlands Kampioenschap in Den Dungen laten zien wat hij waard is door op een mooie derde plaats te eindigen. In de eindstand van het Nederlands Kampioenschap is hij op een mooie vierde plaats geëindigd, dit ondanks het feit dat hij vier manches miste door mechanische problemen en een blessure. Volgend jaar maakt Marcel de overstap naar de MX2, waar hij erg naar uitkijkt.