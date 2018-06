De TERSCHELLINGER Online Nieuwsblad van Terschelling > motorsport > Marcel Conijn scoort podiumplek

Voor Marcel Conijn van het Gebben-van Venrooy team stond dit weekend een wedstrijd in het Open Nederlands Kampioenschap op het programma in Harfsen. In de eerste manche kwam Marcel als vijfde over de finish; in de tweede manche deed hij het veel beter en werd hij derde. In het dagklassement eindigde Marcel op een tweede plaats en scoorde zo zijn eerste podiumplek van het jaar.