Marcel Conijn krijgt unieke kans in MX GP Academy

Afgelopen weekend is bekendgemaakt dat de KNMV samen met de MX GP Academy een nieuwe internationale opleiding gaat starten voor jonge getalenteerde motocrossers. Dit project heet de MX GP Rookies en is het resultaat van een nauwe samenwerking tussen de partners Youthstream, FIM Europe en de KNMV.Aan de pilot, die in november van start zal gaan, nemen naast Marcel Conijn nog vier getalenteerde motorcrossers deel. Ze zullen intern gehuisvest gaan worden in het Olympische dorp Papendal. Gezien het feit dat de motorsport geen olympische sport is, mag dat zeker uniek genoemd worden.