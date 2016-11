De TERSCHELLINGER Online Nieuwsblad van Terschelling > berenloop > Local Heroes ontvangt cheque van Berenloop

Voorafgaand aan de start van de halve marathon van de Berenloop ontving Jaap de Hoop Scheffer van Stichting Local Heroes een cheque van 10.000 euro uit handen van SET-voorzitter Willem Mier. De Hoop Scheffer, die zelf ook fervent hardloper is geweest, was erg blij met het fraaie bedrag. “Bij Local Heroes wordt hardlopen en Afrika met elkaar gecombineerd, en het is mooi om te zien hoe wij nu dankzij de Berenloop dit bedrag mogen ontvangen.”