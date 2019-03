De TERSCHELLINGER Online Nieuwsblad van Terschelling > nieuws > LNG-catamarans Rederij Doeksen op weg naar Nederland

Vorige week vrijdag 8 maart zijn de twee nieuwe LNG-catamarans van Rederij Doeksen aan boord van het zwareladingschip Sun Rise vertrokken vanuit Vietnam. De route verloopt via Kaap de Goede Hoop en naar verwachting zal de zeereis naar Nederland zo’n acht weken in beslag nemen. Het laden van de twee LNG-catamarans stond gepland voor eind februari, maar werd enige dagen uitgesteld in verband met de slechte weersomstandigheden (harde windstoten) in Vietnam.