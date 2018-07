De TERSCHELLINGER Online Nieuwsblad van Terschelling > nieuws > Lifeguards aan de slag op Terschelling

Gedurende de drukke zomerperiode worden de drie bewakingsposten op het Noordzeestrand tussen West aan Zee en Formerum aan Zee weer bemand door lifeguards. Onder de vlag van de KNRM houden zij dagelijks toezicht op recreanten op het strand en in zee. De belangrijkste taken van lifeguards zijn het beoordelen van de zee- en strandomstandigheden, het geven van voorlichting, voorkomen dat recreanten in gevaarlijke situaties terecht komen, het uitvoeren van EHBO, hulpverleningen en reddingen, en het herenigen van verloren kinderen met familie.