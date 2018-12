De TERSCHELLINGER Online Nieuwsblad van Terschelling > nieuws > Liesbeth de Haan succesvol in WTC

Afgelopen zondag werd er door vijftien deelneemsters in het WTC in Leeuwarden gestreden om de titel ‘Sterkste vrouw van Nederland’. Liesbeth de Haan uit Hoorn ging de uitdaging aan om haar krachten te meten met de overige veertien dames.

Na een felle strijd tussen de deelneemsters werd aan het einde van de middag de uitslag bekendgemaakt. Liesbeth eindigde op de achtste plaats in het overall klassement en werd derde van Friesland. Een uitstekende prestatie!