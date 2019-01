De TERSCHELLINGER Online Nieuwsblad van Terschelling > nieuws > Lichtjes op oorlogsgraven geplaatst

Op Kerstavond zijn voor het eerst lichtjes geplaatst bij de graven op de Oorlogsbegraafplaats op West-Terschelling. Dit in navolging van het initiatief uit 2015 van Dick Jansen uit Burgum. Het initiatief voor de actie op Terschelling is afkomstig van Jaap Spits en André Zeijlemaker, beiden als vrijwilliger verbonden aan de Stichting Bunkerbehoud Terschelling. “Met deze actie staan we stil bij hen die zijn gevallen voor onze vrijheid”, aldus Jaap Spits.