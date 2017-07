De TERSCHELLINGER Online Nieuwsblad van Terschelling > nieuws > Leerlingen Pr.Margietschool bezoeken raadzaal

de Terschellingernieuws



Afgelopen maandagmiddag brachten de groepen 5, 6 en 7 van de Prinses Margrietschool een bezoek aan de raadzaal op West. In het kader van het Next Level-thema voor wereldoriëntatie ‘macht’ stelden kinderen zichzelf de vraag wie de baas van Terschelling is. En aan wie kun je dat beter vragen dan aan degene van wie je denkt dat hij de baas is? Burgemeester Bert Wassink legde uit dat dit de gemeenteraad is, die de kinderen zelf ook kunnen kiezen als ze achttien zijn.

Foto: Christa Oosterbaan