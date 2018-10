De TERSCHELLINGER Online Nieuwsblad van Terschelling > nieuws > Leerlingen ‘groene’ school actief in eendenkooien

Vorige week was een groep van twaalf leerlingen van het Clusius College uit Alkmaar gedurende vijf dagen actief in een tweetal eendenkooien op de Boschplaat. De eerste dagen van hun verblijf staken ze de armen uit de mouwen in de Jan Willemskooi. Onder begeleiding van kooiker Hjallis Mier werd er gesnoeid, werden er oude vangpijpen verwijderd en nieuwe gemaakt, gaten in de dijk gedicht, trappetjes gemaakt voor de eenden en werd er opgeruimd.