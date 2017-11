De TERSCHELLINGER Online Nieuwsblad van Terschelling > nieuws > Leden TOV geven eilander belevenissen cadeau

De Terschellinger Ondernemersvereniging (TOV) organiseert jaarlijks in samenwerking met de aangesloten winkeliers een Sinterklaaslotenactie. Van oudsher konden hierbij leuke geldprijzen en waardebonnen van de deelnemende bedrijven gewonnen worden. Dit jaar is gekozen voor een gedeeltelijke verandering in het prijzenpakket. De geldprijzen blijven, de waardebonnen blijven, maar daarnaast zullen de ondernemers ook bijzondere belevenissen verloten.