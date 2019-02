De TERSCHELLINGER Online Nieuwsblad van Terschelling > nieuws > Landal Résidence is nu Résidence Terschelling

Per 1 januari 2019 is Landal Résidence aan de Heereweg 5 in Midsland omgedoopt tot Résidence Terschelling Wellness Waddenresort. Het gebouw heeft 55 appartementen, allemaal van individuele eigenaren. Bij de oprichting in 2008 startte de samenwerking tussen de Vereniging Van Eigenaren en verhuurorganisatie Landal. Na tien jaar liep het samenwerkingscontract af en was de tijd rijp voor verandering. In de krant van deze week een uitvoerig gesprek met Ingrid van Heemskerk, die Résidence Terschelling samen met haar man Henry beheert.